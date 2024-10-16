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Eşme Ayva Festivali 20 Ekim'de düzenlenecek

Türkiye'de ve yurtdışında kalitesi ve lezzeti ile nam salmış Eşme ayvasının tanıtımına ve ilçe turizmine büyük katkı sağlayan Eşme Ayva Festivali, 20 Ekim Pazar günü yapılacak.

Eşme Ayva Festivali 20 Ekim'de düzenlenecek

16 Ekim 2024 Çarşamba 10:34

 Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenerek gelenekselleşen festival, Eşme Sahili'nde 20 Ekim Pazar günü yapılacak. Türkiye'nin en lezzetli ayvası kabul edilen Eşme ayvasından ilham alarak tarımsal faaliyetlerin ve üretiminin çiftçiliğin desteklenmesi amacıyla düzenlenecek festival, saat 12.30'da başlayacak. 
 Eşme Ayva Festivali'nde minikler de unutulmayacak. Alana kurulacak çocuk oyun gruplarının yanı sıra çuval, halat çekme, yumurta yarışmaları ve özel gösteriler ile festival renklenecek. Animasyon gösterileri, yerel sanatçıların konserleri ve ikramlarla festival misafirleri ağırlanacak. 
 Herkesi festivale davet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Eşme Ayva Festivalimiz gibi etkinliklerimizin, yerel de sosyal ve kültürel dayanışmayı artıran, bizleri ortak payda ve değerlerde buluşturan, bir ve beraber olmamızı sağlayan bir misyonu vardır. Tarımla, çiftlikle uğraşan, Kartepe'mizin tarımsal coğrafi değerine sahip çıkan üreticilerimizi ve hemşehrilerimi gönülden kutluyor, herkesi misafirimiz olmaya davet ediyorum" dedi. 


İHA
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