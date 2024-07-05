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Festival coşkusu: 1 ton kiraz dağıtılacak

Körfez'de bu yıl 50'incisi düzenlenecek Altın Kiraz Festivali, 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1 ton kirazı dağıtılacağı festival, bugün saat 19.00'da yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festival coşkusu: 1 ton kiraz dağıtılacak

05 Temmuz 2024 Cuma 10:09

 
 Körfez Belediyesi, festival için hazırlıklarını tamamladı. Bugün saat 19.00'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ne kadar yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde ilk gün halk oyunları gösterileri ve Kiraz Çiçeği Korosu tarafından konser gerçekleştirilecek. 
 Festival coşkusu, milli takımın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı coşkusuyla ikiye katlanacak. Saat 19.00'da Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde yerel sanatçılar Mehmet Akbulut, Aysel Demircan ve Yıldırım Gömleksiz'in sahne alacağı konser düzenlenecek. Ayrıca hemen ardından Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü, Hereke Kalesi ve Yarımca Sahili’ne kurulacak dev ekranlar ile milli maç heyecanı yaşanacak. 
   
 Çocuklar için şenlik 
 Festivalin üçüncü günü olan 7 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Yarımca Sahili Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde çocuk şenliği gerçekleştirilecek. Çocuklar için birbirinden farklı eğlence dolu aktivitelerin gerçekleştirileceği programın ardından saat 20.00'de uçurtma şenliği yapılacak. 
   
 Sanat dolu gece 
 8 Temmuz Pazartesi günü de saat 20.30'da Hereke Kalesi sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Körfez Belediyesi Kısa Film Festivali'nin gala programına, protokol üyeleri dışında ünlü tiyatro ve sinem oyuncuları da katılacak. Belediye Başkanı Şener Söğüt, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. 


İHA
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