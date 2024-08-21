GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Festivalde yüzler güldü

Kocaeli'de kadın girişimciler kendilerine özel olarak düzenlenen alışveriş festivalinde buluştu. El emeği ürünlerini sergileyen kadınlar, bol bol satış yaptı.

Festivalde yüzler güldü

21 Ağustos 2024 Çarşamba 12:25

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Edindirme Kursları (KO-MEK) tarafından Başiskele'de alışveriş festivali düzenlendi. Kadın girişimciler, Başiskele Sahili'nde kendilerine özel olarak düzenlenen bu festivalde bir araya geldi. Festivale birçok kooperatif, dernek ve Komek Sepeti üreticileri katıldı. Festivalde amigurumi, takı aksesuar, ahşap boyama, iğne oyası, kupalar, çeyiz ürünleri gibi çok çeşitli ürünler direkt üreticiden müşterisine ulaşma imkanı buldu. 
 Festivale olan ilgi kadın girişimcinin yüzünü güldürdü. Festivalin hafta sonuna getirilmesi ve vatandaşın ilgisi satışlara olumlu anlamda yansıdı. Kadın girişimciler günün sonunda mutluluklarını "Allah bereket versin" sözleriyle dile getirdi. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da festival alanını gezerek, kadın girişimcilere destek verdi. KOCAELİ (İHA).
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’nin mahallelerinde üstyapı çalışmaları Gebze’nin mahallelerinde üstyapı çalışmaları
Gazeteci Nurettin Şenemre vefat etti Gazeteci Nurettin Şenemre vefat etti
KARADENİZ GAZ SAHASI KOCAELİ SAHİLLERİ TARİHİ KEFKEN LİMANI VE TERSANESİ KARADENİZ GAZ SAHASI KOCAELİ SAHİLLERİ TARİHİ...
D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı
Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak
Çayırova'nın Çayırova'nın "huzurlu" parkı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’nin mahallelerinde üstyapı çalışmaları
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı ile Gebze sokaklarında bakım ve onarım çalışmaları...

Haberi Oku