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Fuarın 1 milyonuncu ziyaretçisine özel karşılama

Kocaeli Kitap Fuarının 1 milyonuncu ziyaretçisi Ferhat Aslan girişte özel olarak karşılandı.

Fuarın 1 milyonuncu ziyaretçisine özel karşılama

14 Ekim 2024 Pazartesi 10:31

 Türkiye'nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı açısından en büyük kitap fuarı olan 14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde hedef 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. 5 Ekim Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinden kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarı, 9 gün boyunca adeta dolup taştı. Her yaştan kitap tutkunu, yaşlısı, genci, öğrencisi, aradıkları kitapları bulmak için fuarın yolunu tuttu. Kocaeli’den ve çevre illerden gelenler fuarın dışındaki otoparkı araçlarıyla doldururken, fuarda yer alan 530 yayınevi, sahaf ve STK’nın stantları da yoğun ilgi gördü. 
 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın son gününde saat 16.00 sıralarında ise 1 milyonuncu ziyaretçisi kapıdan içeri girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyonuncu ziyaretçi kapıda özel olarak karşılandı ve kendisine Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz tarafından kitap seti hediye edildi. 14. Kocaeli Kitap Fuarının 1 milyonuncu ziyaretçisi olan Ferhat Aslan, bu karşılamadan çok duygulandığını ifade etti. 
 Kapıdan girdiği anda Büyükşehir yetkilileri tarafından özel olarak karşılanan Aslan, "14. Kocaeli Kitap Fuarının 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğum için çok mutluyum. Kocaeli'de bu kadar kitap okunduğunu bilmiyordum. Fuardan bi dünya kitap almıştım ama tekrar almaya geldim. Bu sırada da 1 milyonuncu ziyaretçi olmuşum. Çok mutlu oldum" dedi. 


İHA
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