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Gazeteci Nurettin Şenemre vefat etti

38 yıldır yayın hayatında olan Gölcük Haber Gazetesi’nin sahibi gazeteci Nurettin Şenemre vefat etti.

Gazeteci Nurettin Şenemre vefat etti

07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:32

 38 yıldır yayın hayatında olan Gölcük Haber Gazetesi’nin sahibi gazeteci Nurettin Şenemre (65), vefat etti. Şenemre, 28 Mart’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonrası önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine. Aradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Şenemre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şenemre'nin cenazesi bugün ikindi namazının ardından Gölcük Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilecek. 
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