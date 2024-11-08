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Gebze Belediyesi İlçenin Çınarlarıyla İlgileniyor

Gebze Belediyesi, ilçenin çınarlarını yalnız bırakmıyor. Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar belirli periyotlarla ziyaret ediliyor.

Gebze Belediyesi İlçenin Çınarlarıyla İlgileniyor

08 Kasım 2024 Cuma 11:16

Gebze Belediyesi, ilçenin çınarları olan büyükleri yalnız bırakmıyor. Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar belirli periyotlarla ziyaret ediliyor. Sosyal inceleme personelleri ve sağlık memurundan oluşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler evlerinde ziyaret edilen vatandaşlarla hem hasbihal edip hem de taleplerini dinliyor.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Vatandaşların sağlık personeli tarafından tansiyon ve şeker ölçümlerinin yapıldığı ziyaretlerde talepleri doğrultusunda sıcak yemek hizmetinin yanı sıra hasta nakil ambulansı ve engelli nakil aracı ile sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşımı sağlanıyor. Ziyaretlerin devam edeceğini ifade eden Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, “Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören büyüklerimize saygı ve sevgilerimizi her zaman hissettirmeliyiz.

BÜYÜKLERİN HAYIR DUASI

Çınarlarımızın yanı sıra hasta ve yalnız yaşayan hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını alıyoruz hem de hasbihal ediyoruz. Taleplerini alıyor onların yerine getirilmesi noktasında gerekli tüm destekleri veriyoruz” ifadelerini kullandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda startı verilen çalışma kapsamında 3 haftalık periyotta 60 hane ziyaret edildi. Belediye yetkilileri çalışma ve hizmetin belirlenen program dahilinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı.
(Ömer İLGEÇ)

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