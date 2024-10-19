Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı Gebze Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverler için açtı. Gebze Kitap Fuarı, 18-27 Ekim tarihleri arasında ulusal ve yerel yazarların yanı sıra binlerce eseri kitapseverlerle buluşturacak.

19 Ekim 2024 Cumartesi 10:29