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Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı

Gebze Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverler için açtı. Gebze Kitap Fuarı, 18-27 Ekim tarihleri arasında ulusal ve yerel yazarların yanı sıra binlerce eseri kitapseverlerle buluşturacak.

Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı

19 Ekim 2024 Cumartesi 10:29

 Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu sene 3.’sü düzenlenen Gebze Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverler için açtı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda kurulan kapalı alanda kurulan kitap fuarı, 18-27 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. Yüzlerce kitap evinin yanı sıra ulusal ve yerel yazarın da katılımıyla düzenlenen Gebze Belediyesi Kitap Fuarı’nı daha ilk günden kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Kitap fuarı kapsamında düzenlenecek söyleşi ve panellerde; 18 Ekim Cuma günü saat 15.00’te Serdar Tuncer, 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Sevda Türküsev, 19 Ekim Cumartesi saat 16.30’da Said Ercan, 20 Ekim Pazar saat 14.00’te Merve Gülcemal, 20 Ekim Pazar günü Nurullah Genç ve Ayçin Kantoğlu, 25 Ekim Cuma saat 16.30’da Sertaç Abi, 26 Ekim Cumartesi saat 13.00’te Sıtkı Aslanhan, 26 Ekim Cumartesi saat 17.00'de Sinan Yağmur, 27 Ekim Pazar saat 14.00’te Fatih Duman, 27 Ekim Pazar saat 16.30’da Ali Ural Gebzelilerle bir araya gelecek. 

İHA
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