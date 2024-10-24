Gebze Kitap Fuarında Tarih Paneli

Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Gebze Kitap Fuarı kapsamında yazar imza günleri ve söyleşiler gerçekleştiriliyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen Gebze Kitap Fuarı 18-27 Ekim tarihleri arasında ulusal ve yerel yazarların yanı sıra binlerce eseri Gebzeli kitapseverlerle buluşturuyor. Fuar kapsamında Gebze Kültür Merkezi büyük salonda düzenlenen ‘Şehrin Kimliği Çoban Mustafa Paşa Paneli’ Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik moderatörlüğünde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve tarihçi Hasan Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

GEBZE’YE MÜHRÜNÜ VURDU

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların da ilgi gösterdiği panelde söz alan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çoban Mustafa Paşa, İslam hayatının sosyal yönüyle, bir külliye inşa ederek mührünü vurmuştur. Şifahanesi, aşhanesi, medresesi ve camisiyle bir külliye kuran Çoban Mustafa Paşa, İslam’ın değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmiştir. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyor mekanı cennet olsun diyorum” dedi.

İLK AKLA GELEN ADALET DAİRESİ

“Çoban Mustafa Paşa dediğimizde ilk akla gelen Osmanlı adalet dairesidir” diyen Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise, “Selçuklulardan bu yana gelen anlayış; asıl olan devlettir, devletin var olabilmesi için de gereken askerdir, ordudur. Halkın da var olabilmesi için olmazsa olmaz olan adalettir. Adaletin baki olmadığı bir millet baki olamaz. Adalet mülkün temelidir. Çoban Mustafa Paşa deyince aklımıza bunlar gelir. Gebze’deki Külliye’nin hizmetinin yaygınlığına baktığımız zaman Osmanlı’nın bir dünya devleti olduğunu görürüz. Külliye bir anlamda içerisinde barındırdığı ve sunduğu hizmetlerle bir anlamda Osmanlı devletinin bir mikro örneğidir. Çoban Mustafa Paşa Osmanlının bu anlayışını Gebze ölçeğinde kurgulayan insandır” ifadelerini kullandı.(Ömer İLGEÇ)