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Gebze Millet Bahçesinin iç yolları asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, inşa süreci devam eden Gebze Millet Bahçesi’nde, 5 kilometrelik iç yolların 3 bin 800 metresine asfalt serdi.

Gebze Millet Bahçesinin iç yolları asfaltlanıyor

21 Haziran 2024 Cuma 10:01

  
  Gebze Millet Bahçesi’nin inşası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de hummalı şekilde yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bu bağlamda büyükşehir ekipleri, eski askeri kışla alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi’nde iç yolların yapım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Gebze Millet Bahçesi'nin içerisine 5 kilometre uzunluğunda yol inşa ediliyor. Büyükşehir ekipleri şu ana kadar yolun 3 bin 800 metresine asfalt serimi gerçekleştirdi. Aydınlatma işlerinin devam ettiği ve elektrik trafosunun inşa edildiği projede 10 bin metrekare kaldırım ve bin metrekare orta refüj işleri tamamlandı. Millet bahçesinin iç yollarından çevredeki caddelere geçiş için 2 bağlantı ve yine iç yollar içerisinde 3 dönel kavşak inşa edilecek. Ayrıca millet bahçesinin D-100 yan yol tarafındaki kapının hemen girişinde bulunan 250 araçlık otoparkın inşasına da devam ediliyor. 


İHA
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