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GEBZE'DE KADIN GİRİŞİMCİLER GENÇLERLE BULUŞUYOR KONULU SÖYLEŞİ

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Gebzeli Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor’ düzenlenen başarı öyküleri söyleşisi Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

GEBZE'DE KADIN GİRİŞİMCİLER GENÇLERLE BULUŞUYOR KONULU SÖYLEŞİ

18 Kasım 2024 Pazartesi 14:42

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Gebzeli Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor’ düzenlenen başarı öyküleri söyleşisi geniş katılımla gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen ‘Gebzeli Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor’ söyleşisi GTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Tuğkan Arıcı moderatörlüğünde GKM büyük salonda gerçekleştirildi. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Klinik Psikolog Melis Kan Koç, İnşaat Mühendisi Filiz Celal Çelik Bayır, Fizyoterapist Elif Zorgör’ün iş hayatına yönelik deneyimlerini Gebzeli gençlerle paylaştığı söyleşinin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebze’mizin siz değerli girişimci kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Enerji ve heyecanla gençlerimize ilham kaynağı oldunuz. Gebze Belediyesi olarak kadın girişimcilerimizi desteklemeye, gençlerimize örnek olacak programlar düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan ötürü şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı. 
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