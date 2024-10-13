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GEBZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU İLE İLGİLİ TARİHİ ARAŞTIRMA

TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programı olarak www.gebzegazetesi.com ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde bu gün (13 EKİM 2023 ) de gazetemiz kurucusu ve araştırmacı gazeteci ismail kahraman tarafından belgeselcinin not defterinde yayınlanan Makalesini Gebze gazetesi okurları ike paylaşıyoruz

GEBZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU İLE İLGİLİ TARİHİ ARAŞTIRMA

13 Ekim 2024 Pazar 12:35

 12 EKİM GEBZENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN  KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYUSI İLE GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİN DE ÖĞRENCİLERE  BELGESEL SUNUMU YAPIP ARŞİV BELGELERİ ÜZERPNDE   BİLGİ VEREREK  GEBZE BÖLGESİ  KUVAYİ MİLLİYE KOMUTAN  YAHYA KAPTAN  SİNEVİZYONU GÖSTERDİK  KOCAELİ BÖLGESİNİ TANITTIK 
NAZİK DAVETKERİ İÇİN OKUL MÜDÜRÜNÜN ŞAHSINDA TÜM OKUL YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR EDERİM 


GEBZE BÖLGESİNİN KURTULUŞ TARİHİ VE YAHYA KAPTAN  BELGESELİ 

  GEBZENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN   KURTULUŞU İLE İLGİLİ SON  OLARAK 17 EKİM 2017 TARİHİNDE DÜZENLENEN  DEVLET  TÖRENİ  İLE İLGİLİ  BİLGİ NITU


  GEBZE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU BELGELERİ

GEBZENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU  İLE İLGİLİ GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEBZE BELEDİYESİNE GÖNDERİLEN 10 OCAK 1979 TARİHLİ RESMÎ YAZI VE GEBZEDE YUNAN VE İNGİLİZ İŞGALİNDE GEBZE BÖLGESİNDE  YAŞANAN VAHŞETLERİN ARŞİV BELGELERİNİ TÜM KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR AZİZ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE SAYGI İLE ANIYORUZ
(BİLGİ VE BELGENİN KAYNAĞI GEBZE BRLGESEL KİTABI BASIM TARİHİ 1989)

GEBZENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU İLE İLGİLİ GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEBZE BELEDİYESİNE GÖNDERİLEN 10 OCAK 1979 TARİHLİ RESMÎ YAZI VE GEBZEDE YUNAN VE İNGİLİZ İŞGALİNDE GEBZE BÖLGESİNDE YAŞANAN VAHŞETLERİN ARŞİV BELGELERİNİ GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR.

GEBZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanırken aslında, Gebze´nin çevre sorunları, kentleşme kültürü, altyapı problemlerinden kurtuluşunun yanı sıra en büyük problem olan deprem felaketinden kurtulması planlanıp konuşulmalı ve deprem konusu ciddi şekilde gündeme gelmelidir. Birçok sorun içerisinde gelişip büyüme mücadelesi veren özellikle İstanbul ve İzmit bölgesinin arasında, iki arada bir derede kalan Gebze bölgesi yaşadığı sorun ve sıkıntılardan kurtuldu mu? Sorusuna top yekûn cevap aramalıyız.Evet, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Gebze’nin kurtuluşu sadece Gebze’yi değil Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsamalı. 12 Ekim sadece Gebze’nin değil Gebze’nin içerisinden çıkan ilçelerle birlikte, Gebze bölgesinin kurtuluş yıl dönümü olmalı. Bunu artık gerçekleştirmeliyiz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Gönül istiyor ki Gebze bölgesi bir bütün halinde kurtuluş coşkusunu yaşasın.Kurtuluş günleri ve milli bayramlar bir anlamda tarihi geçmişi hatırlatarak milli tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gebze´nin kurtuluş etkinliğine, halkın desteği sağlanması ile kent, kültür bilincinin oluşmasının sağlanacağına da inanıyorum.GENEL KURMAYDAN GEBZE’NİN KURTULUŞ BELGESİBazı kaynaklara göre Gebze´nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olduğu yanlışlıkla  belirtilmişti.  1980´den önce Gebze Belediye Başkanlığı yapan Sayın Sedat Tüze, Genel Kurmay Başkanlığı’na başvurmuş. Askerler tarafından verilen cevapta, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluş gününün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu kesin olarak açıklanmıştı.Genel Kurmay’ın yaptığı bu açıklamaya dayanılarak, Gebze´de kurtuluş günleri yeni kutlanmaya başlanmış, işgal yıllarında Gebze´de gerek Yunan ve gerekse İngilizler büyük barbarlıklar yapmışlar. Devlet arşivlerindeki çok sayıda tarihi belgede, Yunan barbarlığı ortaya çıkartılmakta. Gebze’deki Yunan barbarlığında birçok şehit verilmişti.Devlet adamlarından siyasetçiye, iş adamlarından sade vatandaşa kadar, erkek kadın ve bilgili bilgisiz herkes ağzı açıldığında vatan millet nutukları atarız. Vatan için seve seve şehit olmayı göze alan millet olmaktan gurur duyarız. Analar çocuklarının beşiklerini ya şehit ol ya gazi diye sallar. Bu kadar yüksek duyguya sahip olan Türk insanının en kötü davranışı, ahlaki geçmişini tez unutarak vefasız olmasıdır.

GEBZE DÜŞMAN İŞGALİNDEN HANGİ TARİHTE KURTULDU?Gerek mahalli basında gerek ulusal basında ve gerekse bazı yazarlarımızın eserlerinde Gebze’nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olarak belirtilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak, bu tarihin bir yanılgı eseri olduğu, hiçbir gerekçeye dayanmadığı, Genel Kurmay Başkanlığı’nın Gebze Belediyesi’nin başvuru yazısına verdiği cevaptan anlaşılmış bulunmaktadır. Söz konusu cevapta; Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 
GEBZE’NİN KURTULUŞ GÜNÜNÜ GENELKURMAY TESPİT ETMİŞTİ

Gebze’nin Kurtuluş günüyle ilgili törenler, 80’li yılların sonu 90’lı yılların başında ilk kez Mehmet Emin Akın döneminde yapılamaya başlamıştı. Burada sayın Mehmet Emin Akın’a gerçekten teşekkür borcumuz var. O günlerde çok güzel etkinlikler yapılmış, Gebze’nin Kurtuluş günü vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri mehteran bölüğü Gebze sokaklarında muhteşem bir mehter konseri vermişti. Daha sonra bu etkinlikler merhum Ahmet Penbegüllü döneminde de icra edilmişti. Giderek pasifize edilerek, bugünkü göstermelik duruma inmişti. Bazı şahıslar Gebze’nin kurutuluş gününü olmadığını bile iddia ederken, bu konuda ki resmi belge 1980 yılında Gebze Belediye başkanı olan merhum Sedat Tüze’nin Genelkurmay başkanlığına yazdığı resmi yazı ile tespit edilmiş, Genelkurmay Başkanlığı Gebze Belediyesi’ne yazdığı cevabi yazıda Gebze’nin Kurtuluş gününü 12 Ekim 1922 olduğunu resmen belgelemişti. Gebze’nin Kurtuluşu ile ilgili arşivlerimiz ve kütüphanede bir çok bilgi ve belge yer almaktadır. Bu konuda araştırma yapacaklara ve etkinlik organize etmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır.Gebze’nin Kentlilik bilinci ve kültür tarihine önemli katkısı olacağına inandığım Gebze’nin Kurutuluş gününün göstermelik törenlerle kutlanması gerçekten üzücüdür. Bu konuda vakit geçmiş değil. Kamuoyu harekete geçmeli, Belediyelerin duyarsız kaldığı bu konuya meslek Odaları ve sivil toplum örgütlerimiz sahip çıkması, Gebze’nin kurtuluşunu Gebze’nin şanına yaraşır şekilde kıyaslamalıyız.


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