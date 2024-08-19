Gebze’nin mahallelerinde üstyapı çalışmaları

19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:23
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı ile Gebze sokaklarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için üst yapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında serim, bakım, onarım, yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi 2230 sokak ve bağlantılarında üst yapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 600 metre parke yol çalışması gerçekleştiren ekipler ayrıca; vatandaşlardan gelen merdiven talebi üzerine imalatı tamamladı. Gebze’nin mahallelerinde belirlenen program dahilinde üst yapı ve bakım-onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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