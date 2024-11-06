Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri

SPOR DOLU BİR ETKİNLİK
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün startını verdiği Gaziler Dağı’ndaki spor etkinliğine katılan Gebzeli kadınlar yürüyüşün ardından binicilik merkezindeki etkinliği de katıldı. Etkinliğin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Doğamızda Spor Var programına çocuklarıyla birlikte katılan Gebzeli hanımları ilgilerinden ve iştiraklerinden ötürü kutlayarak teşekkür etti. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı selamlama konuşmasında, bu tür etkinlikleri düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibini kutlayarak katılımcı hanımlara spor ve sağlık dolu günler diledi.