Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri

Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Dağı’nda düzenlenen ‘Doğamızda Spor Var’ doğa yürüyüşü ve binicilik etkinliğine çocuklarıyla birlikte katılan Gebzeli kadınlar, güne spor yaparak başladı.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Doğamızda Spor Var etkinlikleri geniş katılımla sürüyor. Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Dağı’nda düzenlenen ‘Doğamızda Spor Var’ doğa yürüyüşü ve binicilik etkinliğine çocuklarıyla birlikte katılan Gebzeli kadınlar, güne spor yaparak başladı.

SPOR DOLU BİR ETKİNLİK