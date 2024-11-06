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Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri

Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Dağı’nda düzenlenen ‘Doğamızda Spor Var’ doğa yürüyüşü ve binicilik etkinliğine çocuklarıyla birlikte katılan Gebzeli kadınlar, güne spor yaparak başladı.

Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri

06 Kasım 2024 Çarşamba 14:58

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Doğamızda Spor Var etkinlikleri geniş katılımla sürüyor. Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Dağı’nda düzenlenen ‘Doğamızda Spor Var’ doğa yürüyüşü ve binicilik etkinliğine çocuklarıyla birlikte katılan Gebzeli kadınlar, güne spor yaparak başladı.

SPOR DOLU BİR ETKİNLİK  

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün startını verdiği Gaziler Dağı’ndaki spor etkinliğine katılan Gebzeli kadınlar yürüyüşün ardından binicilik merkezindeki etkinliği de katıldı. Etkinliğin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Doğamızda Spor Var programına çocuklarıyla birlikte katılan Gebzeli hanımları ilgilerinden ve iştiraklerinden ötürü kutlayarak teşekkür etti. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı selamlama konuşmasında, bu tür etkinlikleri düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibini kutlayarak katılımcı hanımlara spor ve sağlık dolu günler diledi.
(Ömer İLGEÇ)

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