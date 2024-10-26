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Geleceğin çevrecileri Lokomotif Köyden çıkacak

Büyükşehir’in Lokomotif Çocuk Köyündeki geleceğin minik şefleri ve çevrecileri, yiyeceklerden çıkan organik atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Geleceğin çevrecileri Lokomotif Köyden çıkacak

26 Ekim 2024 Cumartesi 10:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Çocuk Mutlu Şehir” sloganıyla öne çıkardığı Lokomotif Çocuk Köyü projesi 3-6 yaş çocukların özgürce kendini keşfetmelerini sağlıyor. Lokomotif Çocuk Köyü’ndeki minik şefler ve çevreciler Lokomotif Çocuk Köyünün vagonları arasında işbirliği yaparak çevre dostu çalışmalar gerçekleştiriyor.

 

ÇEVREYE DUYARLI PROJE

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen Lokomotif Çocuk Köyünde minik çevreciler ve minik şefler, çevreye duyarlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Minik Şefler vagonunda hazırlanan yiyeceklerden çıkan organik atıklar, Minik Çevreciler vagonuna teslim edilerek çevre dostu bir dönüşümün parçası oldu. Minik Çevreciler, bu atıkları kompost makinesiyle işleyip, toprağa yararlı gübre haline getirecek.

 

GERİ DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

‘’Lokomotif Çocuk Köyü’’ projesiyle çocuklar doğanın döngüsünü öğrenirken bir yandan da geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin önemini keşfediyor. Çevreye katkıda bulunarak geleceğe yeşil bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşayan minik çevreciler bu proje ile eğlencenin yanı sıra, doğa sevgisi, çevre bilinci ve kaynakların doğru kullanılması konularında da bilinçlendiriliyor.

 

LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

İzmit Doğu Kışla Parkı içerisinde yer alan Lokomotif Çocuk Köyünde bulunan “Minik Tasarımcılar Vagonu, Minik Şefler Vagonu, Minik Çevreciler Vagonu, Minik Okurlar Vagonu, Minik Ressamlar Vagonu, Minik Mucitler Vagonu, Minik Mimarlar Vagonu, Minik Müzisyenler Vagonu” olarak eğitimler veriyor. Her bir vagonda 10’ar kişilik gruplar halinde 3-6 yaş arası çocuklara göre haftada 1 gün olacak şekilde 4 haftalık eğitimler gerçekleştiriliyor. Öğrenciler bir sonraki ay da seçtikleri farklı vagonda eğitim almaya devam ediyor. Lokomotif Çocuk Köyü ile ilgili bilgi almak isteyenler 0262 318 27 26 numaralı telefonu arayabilir.(Ömer İLGEÇ)

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