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Genel Sekreter Baraçlı, Vali Aktaş'ı ağırladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve belediye yönetimini ziyaret etti

Genel Sekreter Baraçlı, Vali Aktaş'ı ağırladı

16 Kasım 2024 Cumartesi 15:35

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve belediye yönetimini ziyaret etti. Kocaeli ile ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette Vali Aktaş, Baraçlı ve belediye yönetimiyle bir süre sohbet etti. Belediye hizmetleri ve yürütülen projeler hakkında Genel Sekreter Baraçlı’dan bilgi alan Vali Aktaş, Kocaeli’nin daha iyi noktalara gelmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti. Genel Sekreter Baraçlı da ziyaretlerinden ötürü Vali Aktaş’a teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde kentte hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarının da hazır bulunduğu ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)
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