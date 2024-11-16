Genel Sekreter Baraçlı, Vali Aktaş'ı ağırladı Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve belediye yönetimini ziyaret etti

16 Kasım 2024 Cumartesi 15:35