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Glütensiz mutfakta kapışma: Yarışmanın birincisi içli köfte oldu

Çayırova'da düzenlenen Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması'na 11 ilden aşçılar katıldı. Çölyak hastalığına karşı farkındalığın oluşturulduğu yarışmada birinci seçilen yemek "glütensiz içli köfte" oldu.

Glütensiz mutfakta kapışma: Yarışmanın birincisi içli köfte oldu

19 Eylül 2024 Perşembe 10:46

  Çayırova Belediyesi ve Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği'nin birlikte düzenlediği Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması, dün Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 11 ilden gelen aşçı ve Glütensiz Yaşam Derneği temsilcilerinin katıldığı yarışmada, şefler el hünerlerini bu kez glütensiz şekilde sergiledi. 
 Uşak, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Diyarbakır, İstanbul, Gazitantep, Adıyaman, Hatay, Aksaray, İzmir ve Konya’dan gelen dernek temsilcileri ve şefler hazırladıkları lezzetleri jüriye sundu. Yarışmada birinciliği Adıyaman Çölyak Derneği temsilcileri hazırladıkları içli köfteyle alırken, ikinciliği künefe ile Hatay Çölyak Derneği, üçüncülüğü ise katmer ile Gaziantep Çölyak Derneği elde etti. 
 Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "11 ilden katılımcılarımızın hazırladığı birbirinden lezzetli glütensiz yemeklerin sunumu ve tadı muhteşemdi. Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran katılımcılarımıza ve tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi. 




İHA
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