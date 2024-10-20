Göç yolundaki leylekler bu evde şifa buluyor

Avrupa'dan Afrika'ya uzanan zorlu göç yolculuğunda birçok tehlike atlatan leylekler, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da şifa buluyor. Göç yolculuğunda devam edemeyen leylekler, Düşkün Leylekler Evi'nde ağırlanıp, bakım ve tedavileri yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ormanya, her yıl binlerce leyleği misafir ediyor. Osmanlı dönemindeki ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan"dan esinlenilerek oluşturulan Düşkün Leylekler Evi'nde yaralı halde getirilen veya göç yorgunu, göçe katılamamış leylekler ağırlanıyor. Veteriner hekimler tarafından alana düşen leyleklerin tedavileri yapılıyor.

Bu alanlarda ayrıca leylekler için tünekler, ısıtma sistemleri, kum havuzu, su havuzu gibi zenginleştirmeler yapıldı. Beslenmeleri de kontrol edilen leylekler için özel yem rasyonları uygulanıyor. Avrupa'dan Afrika'ya binlerce kilometrelik mesafe kateden leylekler, göç döneminin en yoğun olduğu mayıs-eylül arasında Ormanya'da vatandaşlarla bir araya geliyor.

Yerden ısıtmalı barınaklarda şifa

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, oluşturulan bu özel alanda göç yorgunu ve yaralı leyleklerin ağırlandığını belirterek, "Leyleklerin tedavisi, rehabilitasyonu ve doğaya salınımı konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Yaklaşık 800 metrekarelik alanımızın 90 metrekaresi kapalı alan. İçinde gölet ve benzer alanların bulunduğu, yerden ısıtmalı barınakların yer aldığı bir alanımı mevcut. Leyleklerimiz tedavi amacıyla burada bulunuyorlar" dedi.

Önder Alioğlu, leyleklerin mayıs ayında Düşkün Leylekler Evi'ne geldiğini, eylülde ise göç ettiklerine dikkat çekerek, "Çok uzun bir göç yolculuğu. Bu uzun yolculukta bazı tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Elektrik çarpabiliyor, yaralanabiliyorlar. Böyle durumlarda Ormanya'nın Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Düşkün Leylekler Evi'nde halkalama çalışması da yaptıklarını ifade eden Alioğlu, "Bu alanın en önemli özelliklerinden biri de, leyleklere yapılan halkalama çalışmasıdır. Türkiye'de halkalanan leyleği, Afrika'ya göç yolculuğuna uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA