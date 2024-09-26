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GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR: 41,8 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kullanım ömrünü dolduran altyapı hatlarını yeniliyor. 2024 yılı yatırım programı kapsamında yapılan çalışmalarla Çiftlik Mahallesi'nin altyapısı baştan aşağı yenilenerek toplamda 41,8 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı inşa edilecek.

GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR: 41,8 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI YAPILACAK

26 Eylül 2024 Perşembe 09:55

 İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARI

Kocaeli genelinde kaliteli altyapı ile kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı hatları ile birlikte yeni içme suyu depoları ve dere ıslah çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı hatları yenileniyor.

 

ÇİFTLİK MAHALLESİ'NDE ALTYAPI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yapılacak olan altyapı çalışmaları kapsamında, 38 kilometre uzunluğunda 100, 150, 200, 250, 300, 400 ve 500 mm çaplarında duktil font borular kullanılarak içme suyu hattı yenilenecek. Ayrıca, 3,5 kilometre uzunluğunda 300, 400 ve 500 mm çaplarında beton borularla yeni kanalizasyon hattı inşa edilecek ve 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılacak.

 

2025 YILININ SONUNDA TAMAMLANACAK

Çiftlik Mahallesi'nde yapımına başlanan altyapı hatlarının 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede su kesintilerinin önüne geçilerek daha kaliteli bir altyapı sağlanacak.

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