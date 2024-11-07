GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölcük’e modern sinyalizasyon sistemi

Büyükşehir, kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen led’li yaya kaldırım sistemlerinin sayısını artırıyor

Gölcük'e modern sinyalizasyon sistemi

07 Kasım 2024 Perşembe 11:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen led’li yaya kaldırım sistemlerinin sayısını artırıyor. Bu kapsamda Gölcük D-130 arterinde bulunan sinyalize kavşaklarda araç sürücülerini daha etkin bir şekilde uyarmak amacıyla üretilen led’li sinyalizasyon direklerinin montajı yapılarak devreye alınması sağlandı.

 

LEDLİ SİNYALİZASYON KAVŞAĞI

Araç yoğunluğunun fazla olduğu arterlerde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan led’li sinyalizasyon direkleriyle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Led’li sinyalizasyon direkleri, bağlı olduğu trafik ışıkları ile aynı renk ve sürede yanıyor.

 

YAYALAR İÇİN GÜVENLİ ALAN

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan sistem Darıca, Gebze, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinin ardından Gölcük’te hizmete alındı. Gölcük İskele Yolu, Belediye Önü, Mobil ve Donanma sinyalize kavşaklarındaki direkler led’li sinyalizasyon direkleriyle değiştirildi. Devreye alınan sistemle birlikte yayalar, trafik ışığı direklerinin yanına monte edilen butona basması sonucunda yanan yeşil ışık ile birlikte karşıdan karşıya geçebiliyor. Büyükşehir, kent genelinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu sinyalize kavşaklarda led’li zemin yaya sistemi uygulama çalışmalarına devam edecek. Yayalara güvenli alan yaratan sistem, görsel konfor sağlaması ile de vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.
(Ömer İLGEÇ)

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi
Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anacak Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla...
Büyükşehir’in sıfır atık hedefi devam ediyor Büyükşehir’in sıfır atık hedefi devam ediyor
Çocuk kulüplerinde sonbahar ve pasta etkinliği Çocuk kulüplerinde sonbahar ve pasta etkinliği
Vergi Ödemelerinde Son gün 30 Kasım Vergi Ödemelerinde Son gün 30 Kasım
Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi
Kartepe Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KAR Arama Kurtarma ekibine teorik...

Haberi Oku