Gölcük'te İnşa Edilen Yeni Terminal'e Son Dokunuşlar

Ulaşımda kentin ihtiyaçlarına hızla cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerden biri olan Gölcük Yeni Terminal binası çalışmalarında geçici kabul sürecine geçti. Büyükşehir, şehrin gelecek vizyonuna değer katan projelerinden olan Gölcük Yeni Terminaliyle bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlamayı amaçlıyor.

ASFALT SERİMİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Gölcük Yeni Terminal Binasının çevre beton, ıslak hacim ve cephe giydirme imalatları tamamlanırken, iç mekanlarda eksik kalan boya imalat çalışmaları ve bina geneli temizlik işlemleri sürüyor. Ayrıca yapının elektrik ve mekanik imalatları ve yeni otogar yolunda asfalt serimi de hızla devam ediyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak.

13 PERONU OLACAK

Büyükşehir tarafından kente kazandırılan 13 peronlu Gölcük terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.

(Ömer İLGEÇ)