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GÖLCÜK'TE MUHTARLAR GÜNÜNDE TÖRENLE KUTLAMA

Gölcük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katılımıyla Anıtpark’ta düzenlenen tören ile kutlandı.

GÖLCÜK'TE MUHTARLAR GÜNÜNDE TÖRENLE KUTLAMA

20 Ekim 2024 Pazar 11:21

Gölcük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında tören düzenlendi. Muhtarlar Günü programı; Gölcük Muhtarlar Derneği yönetiminin Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyareti ile başladı. Muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Sezer, “Muhtarlarımızla; mahallelerimizden gelen talep ihtiyaçlar noktasında, dün olduğu gibi gelecekte de mesai mefhumu gözetmeksizin diyalog halinde olacağız” diyerek Muhtarlar Günlerini kutladı.

                                        

ANITPARK’TA TÖREN DÜZENLENDİ

Program kapsamında daha sonra Gölcük Anıtpark’ta tören düzenlendi. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve ilçede görev yapan muhtarlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

 

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

 

PANAYIR KÖYÜ MUHTARINA ZİYARET

Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, Yazlık Kültür Merkezi’nde muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlar Günü kapsamında Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve muhtarlar son olarak Panayır Mahallesi Muhtarı Kadir Kılıç'ı ziyaret ettiler.
(Ömer İLGEÇ)

 

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