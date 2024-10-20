GÖLCÜK'TE MUHTARLAR GÜNÜNDE TÖRENLE KUTLAMA

ANITPARK’TA TÖREN DÜZENLENDİ
Program kapsamında daha sonra Gölcük Anıtpark’ta tören düzenlendi. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve ilçede görev yapan muhtarlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU
Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.
PANAYIR KÖYÜ MUHTARINA ZİYARET
Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, Yazlık Kültür Merkezi’nde muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlar Günü kapsamında Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve muhtarlar son olarak Panayır Mahallesi Muhtarı Kadir Kılıç'ı ziyaret ettiler.
(Ömer İLGEÇ)