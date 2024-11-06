Gölcük’te Su Kanallarını Temizleniyor

Büyükşehir, su baskınlarının yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için Gölcük Panayır Mahallesi’nde yağmur suyu kanallarında temizlik yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsiminde ani yağışlar nedeniyle su baskınlarının önüne geçebilmek için tıkanan V kanallarında temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda, Gölcük Panayır Mahallesi’nde cadde ve sokak kenarlarındaki tıkanan su kanallarını temizliyor. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ve Yol Timi, Park ve Bahçeler Dairesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin il genelinde ortaklaşa başlattığı çalışmalarla mazgal, menfez ve yol kenarlarındaki su kanallarının temizliğini tüm hızıyla sürdürüyor.

SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle olası yağışlarda su baskınlarının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, cadde ve sokak kenarlarındaki su kanallarının içerisinde biriken gelişigüzel atılan çöpleri, kuru ağaç dallarını, yaprak, toprak ve çeşitli materyalleri temizliyor. Gölcük Panayır Mahallesi’nde cadde ve sokak kenarlarındaki su kanallarının temizliğini yapan ekipler, kışın su taşkınlarının önüne geçerek vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)