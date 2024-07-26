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Gölcük'te üniversite tercih merkezi hizmete başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavında, gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi hizmete açıldı.

Gölcük'te üniversite tercih merkezi hizmete başladı

26 Temmuz 2024 Cuma 16:00

  
 Gölcük Belediyesi'nin gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi hizmete başladı. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda yer alan, uzman rehber öğretmenlerin görev yaptığı merkezde üniversite adaylarına yapacakları tercihlerde danışmanlık veriliyor. Öğrenciler; randevu almaları sonrasında, merkeze gelerek hazırlanan alanda uzman rehber öğretmenler ile görüşerek, hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihleri için profesyonel destek alıyorlar. 
 Başarı sıralaması, puan ve diğer sayısal sonuçlarla birlikte adayların ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemedikleri, yetenekli oldukları alanlar, tercih yapacakları üniversitenin bulunduğu şehrin barınma, yurt ve ulaşım imkanları ile daha birçok etken üniversite tercihlerini belirleyen konular arasında yer alıyor. 
 Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu’nda, 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde hizmet verecek.


İHA
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