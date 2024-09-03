Görüntü kirliliği oluşturan yazılar boyanıyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamu binaları başta olmak üzere okul duvarları, alt ve üst geçitler, tarihi yapılara ve deprem anıtlarına sprey boyalarla gelişi güzel yazılan yazı ve şekilleri temizledi. Yol kenarları ve köprüler başta olmak üzere boyalarla yazılan yazılara müdahale eden ekipler, tespit edilen noktalarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yazılan yazıların çevre estetiği açısından kötü bir görünüm oluşturduğunun altı çizen ekipler, vatandaşların bu konuda daha hassas davranması gerektiğine dikkat çekti.