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GTÜ Öğrencileri, Şiddete Karşı Seslerini Yükseltti

GTÜ öğrencileri kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacı ile yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi. Öğrenciler tüm üniversite öğrencilerini bu konuda duyarlılık ve farkındalığı artırmaya davet ettiler.

GTÜ Öğrencileri, Şiddete Karşı Seslerini Yükseltti

08 Ekim 2024 Salı 15:30

 

Artan kadın ve çocuk cinayetlerine karşı duyarlılıklarını gösteren Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri toplumda bilinç ve farkındalığı artırmak için protesto yürüyüşü düzenleyip basın açıklaması yaptılar. GTÜ kampüs girişinde başlayan yürüyüşe binlerce GTÜ öğrencisi pankartlar ve sloganlarla eşlik ederek destek oldu. Rektörlük binasına kadar yürüyen öğrenciler burada basın açıklaması yaparak, kadın ve çocuklara yapılan şiddete dur dediler. Açıklamayı GTÜ öğrencileri adına Halime Şevval Çelebi yaparak tüm üniversite öğrencilerini duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya barışçıl protestolar yapmaya davet ettiler.

Öğrencilere destek olan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan' da konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içinde herkesin diğerlerini, farklılıklarını gözeterek, koruyarak, sahip çıkarak dayanışma ile tüm kötülüklerin üstesinden gelineceğini vurguladı. Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bir ağızdan okuyan öğrenciler oturma eylemi gerçekleştirdiler. 

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