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GTÜ’de 4. Geleneksel Zeytin Hasadı Şenliği

Yeşil doğası ve sürdürülebilir kaynakları ile bölgesinde doğal yaşamın ender alanlarından olan Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) zeytin hasadı GTÜ Zeytinlik Alanı’nda yapıldı. 4. Geleneksel Zeytin Hasadı Şenliği GTÜ öğrenci, akademik, idari personel ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

GTÜ'de 4. Geleneksel Zeytin Hasadı Şenliği

01 Kasım 2024 Cuma 10:32

Yüzlerce yılı aşmış zenginliğe sahip çıkmak, doğal ürünlere farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilirlik adına her yıl GTÜ kampüsünde toplanan zeytinler, işlenerek yağ haline getiriliyor. Bu ürünler yıl boyunca ulusal-uluslararası ziyaretçilere ikram ediliyor. 4.’sü gerçekleştirilen zeytin hasadına Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ferhat Han, kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılarak hasadın bereketine ortak oldular. Hasat şenliği GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve GTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nin katkıları ile gerçekleştirildi.(Ömer İLGEÇ)
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