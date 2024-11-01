GTÜ’de 4. Geleneksel Zeytin Hasadı Şenliği

Yüzlerce yılı aşmış zenginliğe sahip çıkmak, doğal ürünlere farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilirlik adına her yıl GTÜ kampüsünde toplanan zeytinler, işlenerek yağ haline getiriliyor. Bu ürünler yıl boyunca ulusal-uluslararası ziyaretçilere ikram ediliyor. 4.’sü gerçekleştirilen zeytin hasadına Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ferhat Han, kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılarak hasadın bereketine ortak oldular. Hasat şenliği GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve GTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nin katkıları ile gerçekleştirildi.(Ömer İLGEÇ)
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