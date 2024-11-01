GTÜ’de 4. Geleneksel Zeytin Hasadı Şenliği Yeşil doğası ve sürdürülebilir kaynakları ile bölgesinde doğal yaşamın ender alanlarından olan Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) zeytin hasadı GTÜ Zeytinlik Alanı’nda yapıldı. 4. Geleneksel Zeytin Hasadı Şenliği GTÜ öğrenci, akademik, idari personel ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

01 Kasım 2024 Cuma 10:32