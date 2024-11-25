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Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları

Erasmus Öğrenci Değişim Projesi ile ilçeye gelen yabancı öğrenciler Güzide Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından Güzide Gençlik Merkezi’nde ağırlanan konuk gençler, merkezde yürütülen eğitim çalışmaları ve sosyal-kültürel faaliyetler hakkında bilgi sahibi oldu.

Güzide Gençliğin Erasmus'lu Konukları

25 Kasım 2024 Pazartesi 12:37

Erasmus Öğrenci Değişim Projesi ile ilçeye gelen yabancı öğrenciler Güzide Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı olan Güzide Gençlik Merkezi’nde ağırlanan konuk gençler, merkezde yürütülen eğitim çalışmaları ve sosyal-kültürel faaliyetler hakkında bilgi sahibi oldu. Erasmus Öğrenci Değişim Projesi ile ilçeye gelen konuk öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze'mize gelen yabancı öğrencileri; Gebze gençliğinin merkezi Güzide Gençlik Merkezimizde ağırladık. Siz değerli öğrencileri kardeşlerimizi Gebze’de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

GEBZE’MİZE HOŞ GELDİNİZ

Gebze’mizde hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Sıkı dostluk bağlarını kurulması açısından bu ziyaretler önemli bir misyon yükleniyor” ifadelerini kullandı. Gebze’nin sosyal ve kültürel dokusu hakkında konuk gençleri bilgilendiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk öğrenciler, misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. 

 (Ömer İLGEÇ)

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