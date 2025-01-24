Hacıhızır Bağlar Yolu Camii’nin dış cephesi yenilendi

İbadethanelere olan desteğini sürdüren Büyükşehir, bu kez İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Camii’nin dış cephe ve minaresini boyadı

Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranan İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Camii’nin dış cephe ve minaresini boyayarak daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

DAHA GÜZEL GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerin onarımlarını düzenli bir şekilde yerine getiriyor. İbadethanelerin eksikleri ve malzeme ihtiyaçları imkanlar çerçevesinde giderilerek, daha güzel bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor. Bu kapsamda, İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Camii’nin dış cephesinin onarımı, boyası ve çevre düzenlemesi yapıldı.

CEMAATTEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Hacıhızır Mahalle Muhtarlığı ve Bağlar Yolu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nden, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na gelen talep üzerine, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, camide keşif çalışması yaptı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince, zamanla yıpranan caminin dış cephesi ve minaresinin onarımı yapıldı, boyama işi tamamlandı. Caminin ayrıca çevre düzenlemesi ve temizliği de yapılarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Dernek yöneticileri ve cami cemaati, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)