Hasan Doğan Gençlik Merkezine Son Dokunuşlar

GENÇLERE KONFOR VE GÜVEN
Hayata geçirdiği projelerle gençlere her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunuyor bu kapsamda yapılan projenin, birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.
(Ömer İLGEÇ)