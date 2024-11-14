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Hasan Doğan Gençlik Merkezine Son Dokunuşlar

Büyükşehir, İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezinde tüm hızıyla çalışıyor

Hasan Doğan Gençlik Merkezine Son Dokunuşlar

14 Kasım 2024 Perşembe 10:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 757 metrekareden oluşan ve gençlerin pek çok ihtiyacına cevap verecek gençlik merkezinin dış cephe prekast ve kompozit çalışması, iç cephe alçı ve saten sıvası, tamiratlar ve eksik kalan asma tavanlarla Islak hacim kompakt kapı montajları, alçıpan asma tavan imalatları ve çevre imalatlarının kazıları ve dolguları yapıldı.

 

GENÇLERE KONFOR VE GÜVEN

Hayata geçirdiği projelerle gençlere her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunuyor bu kapsamda yapılan projenin, birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.
(Ömer İLGEÇ)

 

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