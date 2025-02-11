HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN GEBZE KONUŞMASINDAN ŞİİR TADINDA NOTLAR
Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'in cumartesi günü Gebze Osman Hamdibey kültür merkezinde düzenlenen toplantıya katııldım Mehmet şimşek bey gerçekten önemli bir devlet adamı ilk kez kendisini yıllar önce ilk bakan olduğu dönemde. Memleketi Batmanda görüşmüş ve sohbet etmiştim
Cumartesi Gebze de yaptığı konuşma ve sunum çok önemliydi. Türkiye’nin en önemli sorunu olan ekonomik kriz enfilasyon faiz döviz en önemlisi fiyat istikrarı ve ekonominin geleceği üzerine yaptığı konuşma ülkemizin geleceği açısından beni umutlandırdı ve mutlu etti. Keşke Mehmet şimşek bey geçmişte ekonominin başında ayrılmasaydı Bu gün ülkemizin ekonomik göstergeleri çok farklı ve çok güzel olurdu
BAKANDAN KOCAELİ ŞİİRİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK GEBZE DE ŞİİRLİ KONUŞMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Mehmet Şimşek beyin konuşması her nedense basın yayın yasağı getlrilfiği için yayınlayamadık bu önemli konuşma canlı olarak yayınlansaydı faydalı okurdu. Bakan bey konuşmaya başlamadan Kocaeli üzerine yazdığı şiiri seslendirdi şiiri sizlerle paylaşıyorum.
MALİYE BAKANI'NA KOCAELİ TANITIM FİLMİ İZLETİLSEYDİ
Ankaradan Kocaeli’ye gelirken. Kocaeli üzerine şiir yazdığını söyleyen hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'e keşke Kocaeli ile ilgili tanıtım filmi izletilseydi.
Kocaeli üzerine şiir yazan hazine ve maliye bakanı Sn Mehmet Şimşek beye Kocaeli ve Gebze kamuoyu adına Kocaeli belgeseli tadında teşekkür ediyoruz
Bakan konuşmadan önce buna benzer bir Kocaeli’yi tanıtan sunum olsaydı çok güzel bir tanıtım olurdu
GTO VE BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI İLE VALİ KONUŞMA YAPTI
Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'ten önce Gebze ticaret odası başkanı Abdurrahman Aslantaş Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli valisi Seddar Yavuz Konuşma yaparak Kocaeli ile ilgili bilgiler verdi.
Gebze ticaret odası başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek beye hitaben yaptığı konuşma takdirle karşılandı.
BAKAN ŞİMŞEK GTO ÜYELERİNE KONUŞTU
Bakan Şimşek Gebze'de iş insanlarıyla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi temaslar gerçekleştirmek üzere bugün Kocaeli’ye geldi. İlimizde temaslar ve ziyaretlerde bulunan Şimşek, Gebze'de iş insanları ile buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün bir dizi temaslar gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Şimşek, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Bakan Şimşek’e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Sami Çakır ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Buradaki programının ardından Bakan Şimşek, Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına hareket etti. Bakan Şimşek ardından AK Parti Kocaeli İlçe Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geldi.
İŞ İNSANLARIYLA DA BULUŞTU
Kocaeli de temaslara devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gebze ilçesinde ilimizin iş inşaları ile de buluştu. İş insanları ile gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Şimşek, iş insanları ile istişareler yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kocaeli Gezisin den notlar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Şimşek, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Bakan Şimşek’e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Sami Çakır ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Buradaki programının ardından Bakan Şimşek, Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına hareket etti. Bakan Şimşek ardından AK Parti Kocaeli İlçe Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geldi.