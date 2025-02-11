HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN GEBZE KONUŞMASINDAN ŞİİR TADINDA NOTLAR

Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'in cumartesi günü Gebze Osman Hamdibey kültür merkezinde düzenlenen toplantıya katııldım Mehmet şimşek bey gerçekten önemli bir devlet adamı ilk kez kendisini yıllar önce ilk bakan olduğu dönemde. Memleketi Batmanda görüşmüş ve sohbet etmiştim