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Hem eğlence hem oyun

Başiskele'de gerçekleştirilen Akıl Oyunları Atölyesine katılan çocuklar eğlenerek öğretmenin keyfini çıkarıyor.

Hem eğlence hem oyun

23 Ekim 2024 Çarşamba 12:52

 Genc-i Âlâ Gençlik Modeli çatısı altında yapılan etkinlikler ve faaliyetler ile çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunan Başiskele Belediyesi, atölye çalışmalarıyla da öğrencilerin eğitim ve öğretimine destek oluyor. Bu kapsamda, Başiskele Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştirilen Akıl Oyunları Atölyesi'ne çok sayıda öğrenci katıldı. 
 Çocukların akıl yürütme ve problem çözme becerilerine katkı sağlayan, dikkat dağınıklığını önleyen, konsantrasyonu artıran ve motivasyon ve özgüven kazandıran atölyede çocuklar ekip ruhuyla, eğlenceli vakit geçirdi. 


İHA
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