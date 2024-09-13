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İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Kocaeli'de zabıta ekipleri, içerisinde 700 bin TL'lik para ve ziynet eşyasının olduğu kayıp çantayı sahibine ulaştırdı.

İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

13 Eylül 2024 Cuma 12:23

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki rutin denetimlerinde, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası yer alan çanta buldu. Ekipler, çanta içerisinde bulunan faturalar üzerinden sahibinin kimlik ve adresini tespit etti. Sahibine ulaşan ekipler, içerisinde bulunan 700 bin TL'lik para ve ziynet eşyasını çanta sahibinin bir yakınına tutanakla teslim etti. 
 Yaklaşık 3 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptığını söyleyen Ümit Küçük, "Açıldığından beri Cumhuriyet Bulvarı'nda görev yapmaktayız. Her gün gerçekleştirdiğimiz devriye esnasında bankların üzerinde bir çanta bulduk. Çantanın içerisine baktığımızda ziynet eşyası ve para olduğunu gördük. Bunu emanete alarak daire başkanlığımıza getirdik. Çantanın içerisinde TL, döviz ve ziynet eşyası olmak üzere toplamda yaklaşık 700 bin TL vardı" dedi. 
   
 "Çantayı eksiksiz şekilde tutanakla sahiplerine teslim ettik" 
 Çantanın içerisinde iki adet de fatura bulduklarını belirten Küçük, "Bu faturalar üzerinde yazan adresten şahıslara ulaştık. Daha sonra şahısları arkadaşlarımız daire başkanlığımıza davet ettiler. Burada yaptığımız kontrol sonrasında çantayı eksiksiz şekilde tutanakla sahiplerine teslim ettik" diye konuştu. 
   
 "Hayır duası aldık" 
 Bir yıldır Büyükşehir Zabıtasında görev yaptığını söyleyen Fatih Yıldız ise "Hayır duası aldık. Bizim için çok güzel bir duygu. Bu her şeyden önce bizim insanlık görevimiz. Bunu vatandaşımıza teslim etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşların kayıp eşyaları konusunda 153’ü arayarak bilgi sahibi olabileceklerini söyleyen Yıldız, Büyükşehir’in sorumluluk sahasında unutulan eşyaların Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini söyledi. 
   
 Tutanakla kayıt altına alınıyor 
 Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağıyla kayıt altına alınıyor. 


İHA
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