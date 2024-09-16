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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Gerçekleştirildi

Halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi için düzenli aralıklarla gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Gerçekleştirildi

16 Eylül 2024 Pazartesi 15:07

 İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısına Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra; Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik 77. Bot Komutanlığından Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık katıldı.

 

Toplantıda; Terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucu arz ve talebi konusunda yapılan çalışmalar ve düzensiz göçle mücadele gibi konular ele alınarak istişareler yapıldı.

 
Yapılan çalışmalarla ilgili koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi, emniyet ve asayişin temini, muhafazasına ilişkin alınan tedbirlerin görüşülmesi ve istişarelerin yapılması ile toplantı sona erdi.

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