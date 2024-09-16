İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Gerçekleştirildi

Toplantıda; Terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucu arz ve talebi konusunda yapılan çalışmalar ve düzensiz göçle mücadele gibi konular ele alınarak istişareler yapıldı.
Yapılan çalışmalarla ilgili koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi, emniyet ve asayişin temini, muhafazasına ilişkin alınan tedbirlerin görüşülmesi ve istişarelerin yapılması ile toplantı sona erdi.