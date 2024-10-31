İnönü Caddesinde büyük değişim yaşanacak

Büyükşehir, İnönü Caddesi’nin daha estetik bir görünüme kavuşması ve bölgenin hareketlenmesi için cephe iyileştirme projesine başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’in kalbi olan İnönü Caddesi'nde önemli bir çalışmaya başlıyor. Caddenin çehresini değiştirecek proje için Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban bölge esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda bölge esnafına caddede yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi, öneri ve istekler alındı. Büyükşehir’in İnönü Caddesi Cephe İyileştirme Projesi, bölge esnafı tarafından da beğenildi. Büyükşehir kısa süre önce yaptığı modern ışıklandırma çalışmasıyla caddeye görsel güzellik katmıştı.

İNÖNÜ CADDESİ CEPHE İYİLEŞTİRME PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez-Kartepe arası Kuzey Metro Hattının yapılacağı müjdesini verdikten ve metro durakları belirlendikten sonra İzmit merkezdeki İnönü Caddesi (Cumhuriyet Parkı) büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi’nin daha estetik bir görünüme kavuşması ve bölgenin hareketlenmesi için cephe iyileştirme projesine başlıyor.

ESNAFLA TOPLANTI

Leyla Atakan Caddesi ile Alemdar Caddesi arasında kalan İnönü Caddesinde yapılacak çalışmalar kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban bölge esnafıyla bir araya geldi. Balaban’a Etüt Proje Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanı Mustafa Dursun, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ali Serkan Simavlı ve şube müdürleri eşlik etti.

Esnafa yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Balaban, “İzmit’in en öncelikli noktalarından biri olan İnönü Caddesinde önemli bir çalışma yapacağız. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın girişimleriyle metronun bir durağı buraya yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında İnönü Caddesi daha da önem kazanmış olacak. Biz burada cadde üzerinde çalışma yapacağız. Caddenin çehresini değiştirecek bir çalışma olacak. Çalışmalar hakkında sizlere bilgi vermek için buradayız. Ortak karar alarak bu çalışmaları yapacağız” ifadesini kullandı.

İNÖNÜ CADDESİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İnönü Caddesi Cephe İyileştirme Projesi kapsamında binalarda dış cephe çalışması planlanıyor. Vatandaşlarla görüşülüp ortak karar alınacak. Cadde üzerindeki tüm dükkanların saçak ve tabelaları düzenlenecek. Ortak alınacak kararla tabelalar standart hale getirilecek. Görüntü kirliliğine neden olan tabelalar şık bir görünüme kavuşturulacak. İnönü Caddesi üzerinde vatandaşların dinlenebileceği hem de vakit geçirebileceği düzenlemeler yapılacak. Yayalar için kaldırımlar genişletilecek. Esnaf için durak cebi yapılacak. Daha geniş kaldırımlarla esnafın işletmelerine destek olacak üstü kapalı oturma bölümleri oluşturulacak. Vatandaşlar içinde alana oturma grupları koyulacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında sadece estetik değil, aynı zamanda caddeye işlevsellik de kazandıracak.

41Ç SEFERLERE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda İnönü Caddesi ve bölge esnafının işlerini canlandırmak ve bölgedeki trafiği rahatlatmak için 41Ç ring seferlerine başlamıştı. Sahil otoparkından sadece 1 TL karşılığında kalkan otobüsler, her 15 dakikada bir hizmet veriyor. Kısa süre önce seferlerine başlayan 41Ç esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.(Ömer İLGEÇ)