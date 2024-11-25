İskoliye Mektebi’ne proje ödülü

Örnek çalışmalarıyla fark yaratan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha önce ‘Gençlik Koridoru’ projesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve ‘Sanat Seninle Sokakta’ projesiyle Marmara bölgesinin en prestijli ödüllerinden biri olan Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülünü alırken bu kez İskoliye Mektebi projesi ile Tarihi Kentler Birliği’nden ödül aldı.

7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine yönelik projeleriyle örnek gösterilen Darıca Belediyesi, son 5 yılda üçüncü ödülü alma başarısı gösterdi. İlçeye değer katan ve vatandaşlara dokunan çalışmalarıyla fark yaratan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha önce ‘Gençlik Koridoru’ projesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve ‘Sanat Seninle Sokakta’ projesiyle Marmara bölgesinin en prestijli ödüllerinden biri olan Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülünü alırken bu kez İskoliye Mektebi ile Tarihi Kentler Birliği’nden ödül aldı.

ÖDÜLÜ BAŞKAN BIYIK ALDI

Türkiye’nin dört bir yanından 456 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 6 kategoride düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Darıca Belediyesi, İskoliye Sanat Akademisi projesi ile ödüle layık görüldü. Marmaris’te düzenlenen ödül törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a ödülü takdim edildi. Ödülü tüm Darıcalı vatandaşların adına aldığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TARİHİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Darıca’nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen bu anlamlı yarışmada ödül almak bizleri hem gururlandırdı hem de doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Tarihi Tekel Binası ve İskoliye Mektebimizi restore ederek eğitime kazandırmıştık. Komutanın Evi projemizin de restore çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aynı şekilde tarihi Darıca Kalesi ve yaklaşık 15 tane daha tarihi evin restoresi için proje çalışmalarımız sürüyor. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya ve geçmişimizi tekrar canlandıracak çalışmalara devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçmişini bilerek tarihine sahip çıkan belediyecilik anlayışıyla şehrimizi ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

İSKOLİYE SANAT AKADEMİSİ OLARAK HİZMET VERİYOR