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İslam'ın ilk yıllarından günümüze hüsn-i hat sanatı

Kocaeli'de "Hat Sanatı ve Cami Tezyinatı" konulu konferans veren hattat Mahmut Şahin, İslam'ın ilk yıllarından Osmanlı'nın son dönemlerine kadar hüsn-i hat sanatının tarihi seyri ve günümüzde devam eden eğitim öğretim geleneği hakkında bilgi verdi.

İslam'ın ilk yıllarından günümüze hüsn-i hat sanatı

18 Ekim 2024 Cuma 13:02

  Hattat Mahmut Şahin, kültürel etkinlikler kapsamında Diyanet Akademisi Kocaeli Dini Yüksek ihtisas Merkezi'nde "Hat Sanatı ve Cami Tezyinatı" konulu konferans verdi. Diyanet Akademisi Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezinde Müdür Yardımcısı Dr. Emin Kara, Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim veren dini yüksek ihtisas merkezlerinin misyon ve vizyonuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Hattat Mahmut Şahin ise hat sanatı ve tarihi hakkında önemli bilgiler verdi. Şahin, İslam'ın ilk yıllarından Osmanlı'nın son dönemlerine kadar hüsn-i hat sanatının tarihi seyri ve günümüzde devam eden eğitim öğretim geleneğine vurgu yaptı. Kağıt, kalem ve mürekkebin ifade ettiği manalara değinen Şahin, geçmişte ve günümüzde uygulanan sülüs, nesih, talik gibi yazı çeşitleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kur'an'ın Hicaz bölgesinde indiği, Mısır'da okunduğu ve İstanbul'da yazıldığını belirten Hattat Mustafa Şahin, yazı başkentinin İstanbul olduğunu belirtti. Şahin; hattat padişahlar ve yazmış oldukları eserlerle ilgili inceliklere değinerek İslam medeniyetinde hilye yazım geleneğine ve meşhur hattatlardan çeşitli yazı örneklerinin yer aldığı sunum yaptı. İslam mimarisinde ve cami tezyinatında hüsn-i hat sanatının yeri ve önemi, süslemelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, yaygın yapılan hatalarla alakalı önemli bilgiler sonrasında sunum sona erdi. 
  Program sonunda Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi adına Hattat Mahmut Şahin'e hediye takdimi edilerek hatıra fotoğrafı çekildi. 
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