İstihdam için buluştular

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen İstihdam, İstişare ve Mülakat Toplantısı Osman Hamdi Bey Salonu'nda gerçekleştirildi. İstihdam kapasitesini barındıran sanayi kuruluşları ve işyerlerinin insan kaynakları temsilcileriyle iş arayan vatandaşları buluşturmayı hedefleyen toplantının açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ülkemizin gayrı safi milli hasılasının yüzde 13’nü karşılayan ve yine ihracatının yüzde 17’sini sağlayan Gebze'mizde ayrıca 10 ve üzeri personel çalıştıran 3 bini aşkın işyeri bulunmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir; sanayinin kalbi Gebze'de atmaktadır. Türkiye'deki ar-ge merkezlerinin 3'te biri yine Gebze'mizde bulunmaktadır. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, TSE, GTÜ ile bilim ve sanayi omurgası yine Gebze'de bulunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz istihdam masamız vasıtasıyla; yetişmiş kalifiye insanlarımızı sanayi kuruluşları ve kurumlarla arasında köprü vazifesi görevi üstlendik" dedi.

Toplantıda iş arayanlar, işverenlerle bir araya geldi.

İHA