GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstihdam için buluştular

Gebze'de düzenlenen " İstihdam, İstişare ve Mülakat Toplantısı"nda işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuruldu.

İstihdam için buluştular

24 Ekim 2024 Perşembe 10:49

 Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen İstihdam, İstişare ve Mülakat Toplantısı Osman Hamdi Bey Salonu'nda gerçekleştirildi. İstihdam kapasitesini barındıran sanayi kuruluşları ve işyerlerinin insan kaynakları temsilcileriyle iş arayan vatandaşları buluşturmayı hedefleyen toplantının açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ülkemizin gayrı safi milli hasılasının yüzde 13’nü karşılayan ve yine ihracatının yüzde 17’sini sağlayan Gebze'mizde ayrıca 10 ve üzeri personel çalıştıran 3 bini aşkın işyeri bulunmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir; sanayinin kalbi Gebze'de atmaktadır. Türkiye'deki ar-ge merkezlerinin 3'te biri yine Gebze'mizde bulunmaktadır. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, TSE, GTÜ ile bilim ve sanayi omurgası yine Gebze'de bulunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz istihdam masamız vasıtasıyla; yetişmiş kalifiye insanlarımızı sanayi kuruluşları ve kurumlarla arasında köprü vazifesi görevi üstlendik" dedi. 
 Toplantıda iş arayanlar, işverenlerle bir araya geldi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Kitap Fuarında Tarih Paneli Gebze Kitap Fuarında Tarih Paneli
Açık Hava Reklamcılığında Direk Reklamın Gücü Açık Hava Reklamcılığında Direk Reklamın Gücü
Hem eğlence hem oyun Hem eğlence hem oyun
SEKA KAĞIT FABRİKASI VE GAZETECİLİK HATIRALARIM SEKA KAĞIT FABRİKASI VE GAZETECİLİK HATIRALARIM
Kripto Yatırımcıları İçin Risk Yönetimi İpuçları Kripto Yatırımcıları İçin Risk Yönetimi İpuçları
Körfez'in çınarları mantar topladı Körfez'in çınarları mantar topladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Kitap Fuarında Tarih Paneli
Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Gebze Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Şehrin Kimliği...

Haberi Oku