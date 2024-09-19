İSU, ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ İLE VATANDAŞLARA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLIYOR İSU VE DARICA BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

İSU Genel Müdürlüğü ile Darıca Belediyesi arasında e-İmar sistemine entegrasyonun sağlanması amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile vatandaşlar veya şirket yetkilileri, yeni yapı ruhsatı alırken ‘Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi’ ile ‘Sıhhi Tesisat Onay Belgesi’ni şubeye gitmeden internet üzerinden alabilecek.

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DARICA BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Kocaeli’de gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ve geleceğe yönelik sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam eden İSU Genel Müdürlüğü, teknolojik çalışmalarıyla vatandaşlara hizmet noktasında birçok öncü projeye imza atıyor. Bu kapsamda, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık arasında, ‘Dijitalde Hayat Kolay Projesi’ kapsamında geliştirilen e-İmar sistemine entegrasyon sağlanarak fiziksel belge gerekmeden ‘Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi’ ile ‘Sıhhi Tesisat Onay Belgesi’nin dijital ortam üzerinden temin edilmesi için protokol imzalandı.

E-İMAR SİSTEMİ İLE VATANDAŞLARIN İŞİ KOLAYLAŞTI

Başvuru sahipleri daha önce ‘Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi’ni almak için ilçe müdürlüklerine şahsi başvuru yaparak belgeyi temin edip ilgili belediyeye sunmak zorundaydılar. Başvuru sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Darıca Belediyesi ile ortak başlatılan proje sayesinde, İSU Genel Müdürlüğünün e-İmar sistemine entegrasyonu sağlandı. Böylece Darıca Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, hem vatandaşların zaman kaybı önlendi hem de kâğıt israfının önüne geçilmiş oldu.

GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK:“İSU’YA GELMEDEN RUHSAT ALINABİLECEK”

İSU Genel Müdürlüğünde imzalanan protokol sonrası açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “Darıca Belediyemiz ile e-İmar sistemi üzerinde yaptığımız entegrasyonla vatandaşlarımızın işi artık kolaylaşacak. İSU’ya gelmeden vatandaşlarımız ruhsat sahibi olabilecek. Bu uygulamanın diğer ilçelerimizde de devam etmesi için belediyelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Bize gerekli desteği sağlayan Başkanımız Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK:“HİZMET AŞKIYLA VATANDAŞLARIMIZIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: ”Biz hizmet aşkıyla koşan, yorulmayan belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak ve evrak sayısını ortadan kaldırmak amacıyla İSU Genel Müdürlüğümüzle ortak çalışma yaptık. Çalışmalarımızın merkezinde insan var. Bu attığımız imza, İSU ile alakalı projelerin tamamında vatandaşımıza online sistemsel çözüm sağlayacak. Bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Müdürümüz Ali Sağlık’a teşekkür ediyor ve bu projenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.



TÜM İLÇE BELEDİYELERİNİN SİSTEME DÂHİL OLMASI HEDEFLENİYOR

‘Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi’ ile ‘Sıhhi Tesisat Onay Belgesi’ için İSU Genel Müdürlüğüne, 2024 yılının ilk 11 ayında Kocaeli genelinde toplam 2.569 başvuru yapıldı. Darıca Belediyesi öncülüğünde başlayan proje, Kocaeli genelinde diğer ilçe belediyeleri ile entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla abonelik öncesinde alınması gereken ‘Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi’ ile ‘Sıhhi Tesisat Onay Belgesi’nin dijital ortam üzerinden temin edilebilmesi için teknolojik çalışmalar sürdürülüyor. Yapılacak bu çalışmalar ile ilçe belediyeleri ve İSU Şube Müdürlükleri arasında entegrasyon sağlanarak vatandaşlara kolaylık sunulması hedefleniyor.

BİRÇOK İŞLEM İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

İSU Genel Müdürlüğü daha önce Kocaeli genelinde abonelere kolaylık sağlamak amacıyla birçok öncü projeyi hayata geçirmişti. Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında aboneler; e-Devlet ve İSU Sanal Şube ile abonelik devir, abonelik kapama, talep öneri, şikâyet, abone açma - kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, tüm arıza, ihbar ve talep işlemlerini internet üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.