İSU SU KARDEŞİ BELEDİYELER İLE BİR ARAYA GELDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü; “Su Kardeşi” protokolü kapsamında ilimizi ziyaret eden Yalova ve Düzce Belediyelerinin teknik ve idari personeline, başarılı su yönetimi uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe aktarımında bulundu.
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Düzce ve Yalova Belediyeleri arasında imzalanan ‘Su Kardeşliği’ protokolü kapsamında Düzce ve Yalova Belediyelerinden ilimize gelen yetkililer; Kocaeli’nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyaçlarını çevre dostu yaklaşımlarla karşılayan, hizmet kalitesini sürekli geliştiren çalışmaları yerinde incelemek üzere SCADA Kontrol Merkezi’ni, Derince ’de bulunan örnek basınç kırıcı vana (BKV) odasını, Su Kanal İdareleri arasında örnek gösterilen ulusal ve uluslararası alanda deney hizmeti verebilen ileri teknolojik altyapı ve donanıma sahip Merkez Laboratuvarı’nı ve Kocaeli’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni gezdiler.
Teknik ve idari personel arasında gerçekleştirilen bilgi ve tecrübe aktarımları sonrası, su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir bir su politikasının oluşturulması hedefi doğrultusunda çalışmaların iş birliği içerisinde devam etmesi kararlaştırıldı.