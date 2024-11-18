İSU SU KARDEŞİ BELEDİYELER İLE BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü; “Su Kardeşi” protokolü kapsamında ilimizi ziyaret eden Yalova ve Düzce Belediyelerinin teknik ve idari personeline, başarılı su yönetimi uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe aktarımında bulundu.

Dünya Su Kayıpları Günü münasebetiyle 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Su Verimli Kentler Belediye Su Kardeşliği Etkinliği’ nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU)Genel Müdürlüğü ile Yalova ve Düzce Belediyeleri arasında protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokol kapsamında ilimizde iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi, su kayıpları da dâhil olmak üzere su verimli kent modeli konusunda iş birliği yapılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda içme suyu sistemlerinde su kayıplarının azaltılması, kayıp kaçak ile verilen etkin mücadele ve su yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe aktarımında bulunuldu.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Düzce ve Yalova Belediyeleri arasında imzalanan ‘Su Kardeşliği’ protokolü kapsamında Düzce ve Yalova Belediyelerinden ilimize gelen yetkililer; Kocaeli’nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyaçlarını çevre dostu yaklaşımlarla karşılayan, hizmet kalitesini sürekli geliştiren çalışmaları yerinde incelemek üzere SCADA Kontrol Merkezi’ni, Derince ’de bulunan örnek basınç kırıcı vana (BKV) odasını, Su Kanal İdareleri arasında örnek gösterilen ulusal ve uluslararası alanda deney hizmeti verebilen ileri teknolojik altyapı ve donanıma sahip Merkez Laboratuvarı’nı ve Kocaeli’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni gezdiler.