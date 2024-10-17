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İSU’DAN GEBZE MOLLAFENARİ, CUMAKÖY VE KADILI MAHALLELERİ’NE YENİ ALTYAPI YATIRIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesinin kırsal kesimde yer alan Mollafenari, Cumaköy ve Kadılı Mahalleleri’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yeniliyor. Organize sanayi bölgeleri ile birlikte hızla gelişen üç mahallede toplam 9 bin 800 metre uzunluğunda yeni içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ile 1.000 metreküp kapasiteli betonarme su deposu inşa edilecek.

İSU'DAN GEBZE MOLLAFENARİ, CUMAKÖY VE KADILI MAHALLELERİ'NE YENİ ALTYAPI YATIRIMI

17 Ekim 2024 Perşembe 10:28

 İSU'DAN PROAKTİF ALTYAPI YAKLAŞIMI

Gelişen sanayileşme ve buna bağlı olarak hızlı artan nüfus, mevcut altyapı hizmet imkânlarını zorlarken ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı hatlarının kullanımda olması, içme suyundaki kayıp ve kaçak oranlarını artırabiliyor. Bu sorunları en az indirmek ve suyun sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla, kent genelinde modern tekniklerle desteklenen yeni altyapı yatırımları gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan suyun verimli kullanımını sağlarken öte yandan nüfusun artış gösterdiği bölgelerde yeni altyapı projelerini proaktif yaklaşımla hayata geçiriyor.

 

YENİ ALTYAPI, 1.000 METREKÜPLÜK YENİ DEPO İLE BESLENECEK

Kocaeli genelinde 9 bin 607 kilometre uzunluğunda içme suyu, 6 bin 846 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını yöneten İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesindeki önemli altyapı yatırımlarını sürdürüyor. İSU, Mollafenari Mahallesi’nde, 300 ve 400 mm çapındaki düktil font borular kullanarak 3 bin 520 metrelik içme suyu hattı inşa ediyor. Şu ana kadar hattın 400 metrelik kısmı tamamlanmış olup geri kalan çalışmalar hızla devam ediyor. Cumaköy ve Kadılı Mahalleleri’nde ise 100, 150 ve 200 mm çaplarında düktil borularla toplamda 6 bin 280 metrelik içme suyu hattı inşa edilecek. Kadılı Mahallesi’ne ayrıca, 300 mm çapında beton borularla 1.063 metrelik bir kanalizasyon hattı da kurulacak. Aynı proje kapsamında, Yağcılar Mahallesi’nde 1.000 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposunun temeli atıldı. İlçedeki bu yatırımlar, bölgedeki su yönetimini güçlendirerek sağlıklı suya erişimini güvence altına alacak.

 

 

İSU, GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Doğayı koruyup sürdürülebilir hizmetler sunarak yatırımlarını bugüne değil geleceğe yapmayı planlayan İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçemizde başlattığı projenin bitmesi ile birlikte bölge daha sağlıklı ve sürdürülebilir altyapıya kavuşmuş olacak.

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