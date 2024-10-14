İSU’DAN SAHİL OTOPARKINA KALICI VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Özellikle deniz seviyesine yakın bölgelerde yaşanan su taşkınları, şehir sakinlerini zor durumda bırakabiliyor. Bu duruma karşı harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, sahilde yer alan büyük otopark alanına etkili ve kalıcı çözüm sağlayacak bir proje başlattı. Proje kapsamında, ani yağışlarda meydana gelen su birikintilerini ve taşmaları önlemek amacıyla tahliye sistemi kuruluyor. Bölgeye inşa edilen modern terfi istasyonu sayesinde yağışların yoğun olduğu dönemlerde suyun hızla tahliye edilmesi sağlanarak olası su baskınlarının önüne geçilecek.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI
İSU, benzer risk taşıyan bölgeler için de örnek teşkil edecek bu çalışması ile hem vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumları ortadan kaldırmayı hem de şehrin altyapısını iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz koşullara karşı güçlendirmeyi hedefliyor.