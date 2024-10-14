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İSU’DAN SAHİL OTOPARKINA KALICI VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle artan ani ve şiddetli yağışlara karşı kalıcı ve modern çözümler üretmeye devam ediyor. İSU, İzmit sahilinde yer alan büyük otopark alanına inşa ettiği modern terfi istasyonu sayesinde yoğun yağışlar sırasında bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçerek can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

İSU'DAN SAHİL OTOPARKINA KALICI VE ETKİLİ ÇÖZÜM

14 Ekim 2024 Pazartesi 10:29

 MODERN SİSTEM İLE SU BASKINLARI ÖNLENECEK

Özellikle deniz seviyesine yakın bölgelerde yaşanan su taşkınları, şehir sakinlerini zor durumda bırakabiliyor. Bu duruma karşı harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, sahilde yer alan büyük otopark alanına etkili ve kalıcı çözüm sağlayacak bir proje başlattı. Proje kapsamında, ani yağışlarda meydana gelen su birikintilerini ve taşmaları önlemek amacıyla tahliye sistemi kuruluyor. Bölgeye inşa edilen modern terfi istasyonu sayesinde yağışların yoğun olduğu dönemlerde suyun hızla tahliye edilmesi sağlanarak olası su baskınlarının önüne geçilecek.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI

İSU, benzer risk taşıyan bölgeler için de örnek teşkil edecek bu çalışması ile hem vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumları ortadan kaldırmayı hem de şehrin altyapısını iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz koşullara karşı güçlendirmeyi hedefliyor.

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