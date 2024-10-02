IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİ VE SANAT SEMPOZYUMU MÜRACAATLARI SÜRÜYOR

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Uluslararsı Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Koordinesinde,Özbekistan Gazetecilik ve Kitle iletişim Üniversitesi ve Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü ev sahipliğinde,Özbekistan Gazeteciler Birliği ve 21 paydaş Üniversitenin katılımı ile 05-09 Kasım 2024 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent de gerçekleşecek.

Kanuyla ilgili Düzenleme Kurulu Başkanı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir şu açıklamayı yaptı

“IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu bu yıl Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Taşkent Medeniyet ve Sanat Enstitüsü ve Özbekistan Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde 5-9 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’na başvurular devam ediyor. Sempozyum her yıl olduğu gibi 2024 yılında da çok sayıda katılım ile büyük ilgi gördü. Türk Dünyasının ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda bilim insanının araştırma ve bilimsel çalışmalarıyla katıldığı sempozyum kapsamında çeşitli kültürel etkinliklerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sempozyum ön çalışması kapsamında iletişim ve sanat disiplinleri çerçevesinde katılımcılardan gelen bildiri özetleri kör hakemlik süreci ile değerendirilerek, hakem raporlarına göre bildiri sahipleri sempozyuma davet ediliyor.

Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun temel misyonu iletişim ve sanat alanındaki akademik konu ve gündemin tartışılmasını sağlayarak, Türk Dünyası’nda yürütülen bilimsel araştırmalara katkı sağlamak. Kabul edilen bildiri özetleri katılımcı bilim insanları tarafından çevirim içi ve yüz yüze olmak üzere IV. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nda sunulacak. Ayrıca sempozyum programı kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 9.su gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Özbekistan belgesel film gösterimleri de yer alıyor.