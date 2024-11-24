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İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Sona Doğru

Büyükşehir’in engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak projesinde ilerleme oranı yüzde 95’e ulaştı

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Sona Doğru

24 Kasım 2024 Pazar 11:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayatın her aşamasına katılması için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamsa Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin fiziki ilerleme oranı yüzde 95’e ulaştı. Büyükşehir tarafından ‘engelsiz’ bir bina olarak dizayn edilen yapı; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle engelli bireylerin hayata katılımını sağlamayı amaçlıyor. 

 

ENGELSİZ YAŞAMIN MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyal yaşam katılımlarını sağlamak, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için projelendirdiği İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalar sona yaklaştı. Betonarme ve çatısı tamamlanan yapıda zemin kaplama ve boya imalatları devam ediyor. Laminat iç kapıların da takıldığı projede; PVC kaplama, spor parkesi, bazalt döşeme, seramik tadilat işlemleri sürüyor. Son rötuşların yapıldığı yapıda şuan elektrik ve mekanik imalatları yapılıyor.

 

BU MERKEZDE NELER VAR ?

Yapının zemin katında bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, çocuk oyun odası ve açık çocuk oyun alanı planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ile bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.
(Ömer İLGEÇ)

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