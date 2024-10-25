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İzmit İslamköy Kurtdere yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, İzmit İslamköy Kurtdere yolunda asfalt serim çalışması yaptı

İzmit İslamköy Kurtdere yolu asfaltlandı

25 Ekim 2024 Cuma 11:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi, altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği İzmit İslamköy Kurtdere yolunda üstyapıyı yeniledi. Büyükşehir Belediyesinin modern şehircilik vizyonunun bir göstergesi olarak yollarda bozuk, deforme olmuş standartlara uymayan yol ve kaldırım bırakmayan Yol Bakım Timi, kent genelinde 7/24 üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşın talebi değerlendirilerek yatırım programına alınması sonrası bölgede asfalt serim çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayan Yol Bakım Timi, ulaşım noktasında vatandaşın problemle karşılaşmaması için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.(Ömer İLGEÇ)


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