İzmit Kaynarca Camisi ibadete açıldı

Kaynarca Mahallesi'nde eski ve kullanılmayan caminin yerine inşa edilen cami, vatandaşların da beğenisini kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan İzmit Kaynarca Cuma Cami, 150 metrekare namaz kılma alanına sahip. Camide üst katıyla birlikte aynı anda 200 kişi ibadet edebilecek. Özellikle vatandaşlar cuma namazlarını rahat şekilde kılabilecek. Büyükşehir belediyesi, caminin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon çatı malzemesi, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağladı. Caminin inşaat işçiliği ise hayırsever Hasan Ayçiçek tarafından karşılandı.

İzmit Kaynarca Mahalle Muhtarı Necmi Sevilmiş, mahallenin estetik bir camiye kavuştuğunu ve vatandaşların huzur içinde ibadet edebileceklerinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Camimizin yapımında yüzde 80 oranında destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayırsever amcamız Hasan Ayçiçek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Köy sakinlerinden Davut Güleç ise "Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin anlayışı olan camiler bize ecdadımızdan, inancımızdan mirastır. Yeni camimiz çok güzel oldu. Camimiz yol üzerinde olduğu için çok insan buradan geçerken namazını kılma imkanına kavuşuyor" diye konuştu.

İHA