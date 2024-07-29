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İzmit Körfezi'nde 57 hektarlık alan temizlendi

Kocaeli'de yürütülen Avrupa'nın en büyük projesi kapsamında İzmit Körfez'inde 57 hektarlık alan temizlendi, 28 bin kamyon dolusu çamur da deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

İzmit Körfezi'nde 57 hektarlık alan temizlendi

29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:00

  Avrupa'nın en büyük çevre dönüşüm projelerinden biri olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında bir Cutter Suction Dredger gemisi, 3 terfi istasyonu ve 8 kilometre boru hattı kullanılarak çıkartılan çamur, 70 dönüm alanda kurulan şantiyede belirlenen sahaya getiriliyor. Gelen çamura polimer dozajlanarak flokülasyon işlemine tabi tutuluyor ve geotekstil tüplerde yüzde 60 kuruluğa getiriliyor. 
  İzmit Körfezi’nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar denizden 620 bin metreküp dip çamuru çekilerek 57 hektarlık alan temizlendi. 716 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlanırken, 20 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi ise devam ediyor. Yine proje kapsamında tüplerde yüzde 60 kuruluğa getirilen 620 bin metreküp (yaklaşık 28 bin kamyon) çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı. Bu önemli proje, çevre koruma ve deniz ekosisteminin sağlığını koruma açısından büyük bir adım niteliği taşıyor. 


İHA
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