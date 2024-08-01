İzmit'te yaz akşamları Türkçe pop konseriyle devam etti

İzmit Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında Kent Orkestrası, Türkçe pop şarkılarından oluşan konserle sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi.
Yenişehir Mahallesinde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesinde gerçekleşen konsere İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi, Erdem Arcan, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı, Yenişehir Mahalle Muhtarı Zeki Uysal, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İHA