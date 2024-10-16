Kadın muhtarların teleferik heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda bir araya gelen kadın muhtarlar, kentin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiğiyle Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşadı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen programda muhtarlar, teleferikle zirveye çıkarak Kartepe'nin doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladı. Teleferik gezisiyle güzel bir gün geçiren kadın muhtarlar, Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gezerek yorgunluk attı.

"Çok güzel bir hizmet"

Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, 35 yıldır bu camianın içinde olduğunu belirterek, Kocaeli'nin 50 yıllık özleminin nihayet sona erdiğini söyledi. Saral, "50 yıllık hayalin gerçekleşmesi Tahir Büyükakın başkanımıza nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Buradan Uludağ'a gitmek yerine, yakın olması nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Kartepe'ye geliyorlar. Teleferik herkes için çok güzel ve keyifli bir hizmet oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Güzel bir deneyim oldu"

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, bu güzel projeyi hayata geçirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Koyun, "Bize böyle bir imkanı sunmaları gerçekten güzel bir jest oldu. Herkesin teleferiğe gelip binmesini, bu güzelliği görmesini arzu ediyorum. Yeşilliği aşağıdan görmek güzel ama yukarıdan çok daha güzel görünüyor. Gerçekten güzel bir deneyim oldu" diye konuştu.

"Korkumu yendim"

İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Zuhal Tırka ise yüksekten korktuğu için ilk başta teleferiğe binemediğini ifade ederek, "Korkumu yenerek teleferiğe bindim. Hoşuma gitti. Manzara gerçekten harika. Yeşillik ve göl manzarası nefes kesici. Herkesin binmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

İHA