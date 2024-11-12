KAFKAS CEPHESİ'NDE ŞEHİT VE GAZİ OLAN DEDELERİM İÇİN FİDAN DİKTİM





BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİNNDE ŞEHİT OLAN BABAMIN BABABASI ŞEHİT DEDEM İBRAHİM KAHRAMAN İLE KAFKAS CEPHESİ SARIKAMIŞ HAREKATINDA RUSLARA ESİR DÜŞÜP SİBİRYADA 10 YIL ESİR KALDIKTAN SONRA GİRESUN ESPİYE İLÇESİ DİKMEN KÖYÜNE DÖNEN GAZİ MUSTAFA ŞAĞAR İLE İLGİLİ SİBİRYADA ARAŞTIRMA YAPIP BELGESEL ÇEKMİŞTİM.

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİNNDE ŞEHİT OLAN BABAMIN BABABASI ŞEHİT DEDEM İBRAHİM KAHRAMAN İLE KAFKAS CEPHESİ SARIKAMIŞ HAREKATINDA RUSLARA ESİR DÜŞÜP SİBİRYADA 10 YIL ESİR KALDIKTAN SONRA GİRESUN ESPİYE İLÇESİ DİKMEN KÖYÜNE DÖNEN GAZİ MUSTAFA ŞAĞAR İLE İLGİLİ SİBİRYADA ARAŞTIRMA YAPIP BELGESEL ÇEKMİŞTİM.

HER İKİ DEDEM İÇİN MİLLİ AĞAÇLANDURMA KAMPANYASINA FLDAN BAĞIŞI YAPTIM. HARŞİT CEPHESİ ŞEHLTLER MESİRE ALANINDA. TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN NDAN FİDAN KAMPANYASI İÇİN 100 TL BAĞIŞ YAPTIM DEDELERİM İÇİN 2 ADET SARI LADİN ÇAM FİDANINI BİZZAT DİKEN TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜFÜRÜNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI İLE İLGİLİ KİTAP VE BELGESELLERİMİZ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM



CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN MİLLİ AĞAÇLANDIRMA. GÜNÜ. AÇIKLAMASINI

ve

AN İTİBARI İLE. CANLI YAYINLIYOR



ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN FUYURU



“11.11.2024 Milli Ağaçlandırma Günümüzde Harşıt Savunması 100.Yıl Orman parkında yapacak olduğumuz Fidan dikme törenimize siz değerli HARŞIT SAVUNMASI VAKFIMIZ ın mütevelli heyetinde görevli olup müsait olanları törenimize beklerim..”

ÖZBEKİSTAN YOLUNDA UÇAKTAN HARŞİT VADİSİ

Değerli arkadaşlarım önceki gün Özbekistan’dan dönüş yolunda uçağın gösterge panosunda HARŞİT ismini görmek beni duygulandırdı.

Belgesel tadında Ata yurdumuz Özbekistan dan tüm arkadaşlarıma belgesel tadında selam olsun.



KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ŞEHİTLER MESİRE ALANI İLE İLGİLİ ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL

TGRT DE GİRESUN TİREBOLU HARŞİT TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 10 KASIM 2024 TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2008 tarihlerinde İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız GİRESUN TİREBOLU HARŞİT TARİHİ KÜLTÜR MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

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da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz

3 YIL ÖNCE KRONA TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜM HASTANE ODASINDAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM

Benim Sadık Yarım Ağaçlar ve Fidanlar Oldu

Korona vebası ve Kovit tedavisi gördüğüm hastanenin penceresinde parktaki ağaçlar fidanlar en sadık arkadaşlarımdı Hastanenin kovit servisi tam anlamı İle kapalı kutu. günde bir kaç kez hemşire bir kez temizlikçi ve üç öğün yemek getiren insandan başka herkese kapalı insan yüzüne. konuşmaya hasret kalıyorsunuz 12 gün boyunca hastanenin penceresinden parktaki ağaçlarla konuşup dertleştik park da kaç ağaç olduğunu saydım. Her ağaca bir ad verdim ağaçların en sadık ve en vefalı akraba arkadaş dost olduğunu anladım iyiki 2021 yılın da 100 e yakın meyve ve değişik fidan diktim ve dikilmesine vesile oldum.



Orman genel müdürlüğü tarafından bu gün 11. Ayın 11 in de saat 11’i 11 geçe tüm Türkiye genelin de fidan dik geleceğe nefes ver kampanyasını kovit tedavimin sürdüğü evim den takip ediyor tüm arkadaşlarımı fidan dikmeye davet ediyorum

da bu gün yayınlanan makalemin bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

Fidan Dikmek Geleceğe Nefes vermek



11 Kasım saat 11’de tüm Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası Gebze Bilişim Vadisi’nde, Gebze Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kocaeli protokolünün katılımı ile gerçekleşecek.

Fidan Dikme Töreni, geleceğe nefes olacak…



Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze Orman İşletme Şefliği Muallimköy sınırları içerisinde bulunan BİLİŞİM VADİSİ yerleşkesinin batısında 48,7 hektarlık alan da fidan dikme etkinliği düzenliyor.



Orman Genel Müdürü İle Belgesel Söyleşi



Fidan Dik Geleceğe Nefes Ver kampanyası kapsamında düzenlenen törenleri belgesel hale getirdik.



11. ayın, saat 11’11 geçe Gebze Pelitli bölgesinde Bir Nefes Bir Fidan kampanyasına katılıp Kocaelili gençler ve öğrencilerle fidan diktiğimiz bölgede, gazete olarak canlı yayın yapmıştık.



Aşağıdaki linkten canlı yayını izleyebilirsiniz;

Fidan dikme kampanyası ile ilgili Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey ile yaptığımız belgesel söyleşiyi bugün düzenlenecek fidan dikme anısına sizlerle paylaşıyorum.

