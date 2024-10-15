Kahraman Gebze’nin Kurtuluş’unu anlattı Gebze Devrialem Belgesel programcısı gazeteci, araştırmacı gazeteci yazar İsmail Kahraman 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde öğrencilerle buluştu.

15 Ekim 2024 Salı 10:01