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Kahraman Gebze’nin Kurtuluş’unu anlattı

Gebze Devrialem Belgesel programcısı gazeteci, araştırmacı gazeteci yazar İsmail Kahraman 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde öğrencilerle buluştu.

Kahraman Gebze'nin Kurtuluş'unu anlattı

15 Ekim 2024 Salı 10:01

 Gebze Devrialem Belgesel programcısı gazeteci, araştırmacı gazeteci yazar İsmail Kahraman 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde öğrencilerle buluştu. Gebze’nin Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Anibal Anadolu Lisesi’nin konuğu olan Kahraman gençlere Gebze’nin tarihi hakkında bilgilendirici sunum yaptı. Gençlerin merak ettiği soruları da cevaplayan Kahraman tarihi belgelerle ve hazırladığı videoyla gençlere Gebze’nin dünden bugününü anlattı. Konuyla ilgili olarak  Kahraman “ Anlbal Anadolu Lisesinde  Kurtuluş Etkinliğinde Belgesel Sunumu Yaptım. 12 Ekim Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Dolayusı İle Gebze Anibal Anadolu Lisesi’nde Öğrencilere  Belgesel Sunumu Yapıp Arşiv Belgeleri Üzerinde   Bilgi Vererek  Gebze Bölgesi  Kuvayi Milliye Komutan  Yahya Kaptan  sinevizyonu gösterdik  Kocaeli bölgesini tanıttık  nazik davetleri için okul müdürünün şahsında tüm okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür ederim” şeklinde paylaşım yaptı. (ÜMİT ÜLKER)
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