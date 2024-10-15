Kahraman Gebze’nin Kurtuluş’unu anlattı

Gebze Devrialem Belgesel programcısı gazeteci, araştırmacı gazeteci yazar İsmail Kahraman 12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde öğrencilerle buluştu. Gebze’nin Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Anibal Anadolu Lisesi’nin konuğu olan Kahraman gençlere Gebze’nin tarihi hakkında bilgilendirici sunum yaptı. Gençlerin merak ettiği soruları da cevaplayan Kahraman tarihi belgelerle ve hazırladığı videoyla gençlere Gebze’nin dünden bugününü anlattı. Konuyla ilgili olarak Kahraman “ Anlbal Anadolu Lisesinde Kurtuluş Etkinliğinde Belgesel Sunumu Yaptım. 12 Ekim Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Dolayusı İle Gebze Anibal Anadolu Lisesi’nde Öğrencilere Belgesel Sunumu Yapıp Arşiv Belgeleri Üzerinde Bilgi Vererek Gebze Bölgesi Kuvayi Milliye Komutan Yahya Kaptan sinevizyonu gösterdik Kocaeli bölgesini tanıttık nazik davetleri için okul müdürünün şahsında tüm okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür ederim” şeklinde paylaşım yaptı. (ÜMİT ÜLKER)
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